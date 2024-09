Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client ABB: va développer des usines de batteries avec EVE Energy information fournie par Cercle Finance • 11/09/2024 à 12:16









(CercleFinance.com) - ABB annonce avoir signé un protocole d'accord avec EVE Energy afin de soutenir le développement d'usines de batteries au lithium durables à travers le monde.



Les partenaires travailleront conjointement à la conception et à la construction des sites, partageant leur expertise dans les domaines de l'automatisation et de l'électrification.



Le partenariat inclut également des projets de recherche et développement, ainsi que l'exploration de la fourniture de cellules et modules de batteries à ABB.



Cette collaboration vise à optimiser la production et répondre à la demande croissante de batteries, tout en relevant les défis de coût, qualité et durabilité.







