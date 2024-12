ABB: une nouvelle famille d'analyseurs pour le chlore information fournie par Cercle Finance • 10/12/2024 à 12:45









(CercleFinance.com) - ABB a lancé ChloroStar™, une gamme de capteurs, de transmetteurs et d'accessoires pour des mesures et des analyses précises et fiables du chlore. Cela permet aux utilisateurs des secteurs de l'eau, des eaux usées et d'autres industries de contrôler le chlore plus efficacement, d'améliorer le traitement et d'augmenter le temps de fonctionnement du processus.



L'élimination des agents pathogènes potentiellement nocifs étant essentielle pour la qualité de l'eau potable et des eaux usées, des réglementations strictes régissent le traitement de la chloration dans les applications industrielles et de services publics.



'À ce jour, la mesure et l'analyse du chlore ont été difficiles, de nombreuses technologies de capteurs nécessitant une maintenance fastidieuse pour résoudre des problèmes tels que l'encrassement et la dérive qui ont affecté les performances des capteurs' indique le groupe.



La famille ChloroStar™ permet d'obtenir plus rapidement et plus facilement que jamais des mesures précises et une disponibilité maximale du processus de dosage du chlore, tout en garantissant que les coûts de maintenance des capteurs sont réduits au minimum.



' Une chloration précise et efficace est essentielle pour un traitement sûr et efficace des approvisionnements en eau potable et des eaux usées, ce qui fait de la disponibilité maximale des appareils de mesure une exigence essentielle ', a déclaré Nikodem Siwek, chef de produit mondial, Analyse continue de l'eau, ABB Measurement & Analytics.





