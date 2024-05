Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client ABB: une étude plaide pour l'électrification de la flotte information fournie par Cercle Finance • 21/05/2024 à 14:31









(CercleFinance.com) - ABB fait savoir que sa collaboration avec IGO Limited et Perenti a permis de montrer qu'une flotte entièrement électrique de véhicules miniers pour le projet Cosmos Nickel en Australie-Occidentale serait compétitive par rapport aux véhicules diesel.



L'étude montre que les véhicules électriques à batterie (BEV) pourraient égaler la productivité des véhicules diesel à un coût non prohibitif, tout en réduisant les besoins en refroidissement et ventilation.



Cette étude de préfaisabilité a examiné la conception de la mine pour les opérations électriques, la sélection de la flotte, la distribution de l'énergie et les infrastructures électriques, ainsi que les impacts ESG et les coûts CAPEX et OPEX.



La flotte diesel prévue comprend des camions lourds, des chargeurs, des véhicules auxiliaires et des utilitaires à quatre roues motrices.





