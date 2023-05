Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ABB: succès d'un projet de recharge rapide pour Scania information fournie par Cercle Finance • 09/05/2023 à 15:42









(CercleFinance.com) - Le constructeur de camions suédois Scania a annoncé mardi avoir testé avec succès un système de recharge mis au point par ABB E-mobility, la filiale d'infrastructures de recharge pour véhicules électriques d'ABB.



Dans un communiqué, le groupe souligne que ce déploiement représente une nouvelle étape dans le développement d'une solution de recharge efficace et de grande puissance pour poids lourds.



Scania indique qu'il prévoit de produire les premiers modèles compatibles avec cette infrastructure de recharge rapide de type 'MegaWatt' à compter de l'an prochain.



A titre d'information, la circulation des poids lourds représente à elle seule autour de 40% des émissions provenant du transport routier.



ABB E-mobility a récemment levé près de 500 millions d'euros dans le cadre de la préparation de son introduction en Bourse, dont la date n'est toujours pas connue.





