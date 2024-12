ABB: succès à l'export des solutions d'analyse indiennes information fournie par Cercle Finance • 18/12/2024 à 10:30









(CercleFinance.com) - ABB fait savoir qu'en 2024, l'usine de Bangalore a exporté 85 % des solutions d'analyse de gaz intégrées produites sur place, notamment en Argentine et aux Émirats arabes unis - des projets sont aussi en cours au Canada et Australie.



ABB précise que les systèmes en question sont 'essentiels pour la sécurité et l'efficacité des processus de production'. Ils permettent par ailleurs de réduire les coûts et l'impact environnemental en optimisant les émissions et le contrôle des procédés.



' Notre équipe à Bengaluru combine une vaste expertise technologique avec de solides capacités techniques qui nous rendent compétitifs sur le marché mondial de l'analyse', ajoute Javier Suárez Díez, directeur mondial de l'intégration des systèmes.







Valeurs associées ABB 51,72 CHF Swiss EBS Stocks -0,31%