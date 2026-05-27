ABB signe un accord pour une installation de production chimique en Chine

ABB a signé un accord avec Longxiang Hengyu Chemical, pour fournir des solutions d'automatisation et de solutions numériques pour une installation à Zhangzhou, dans la province du Fujian, dans le sud-est de la Chine.

Le projet représente l'un des plus grands déploiements de réseaux de terrain Ethernet-APL réalisés à ce jour par une entreprise chimique chinoise.

L'usine produira 500 000 tonnes par an de butanol, d'octanol et de dérivés en aval, largement utilisés comme matières premières pour les textiles, les revêtements et les plastifiants. Le projet devrait être achevé d'ici le troisième trimestre 2027.

ABB offrira une gamme complète d'automatisation et de solutions numériques supportées par Ethernet-APL, une technologie Ethernet permettant une connectivité de données en temps réel à haute vitesse à travers l'usine.

" Notre objectif est de construire une installation chimique hautement automatisée avec une solide base numérique qui soutient des opérations sûres, efficaces et fiables, tout en permettant des modes de travail plus autonomes au fil du temps ", a déclaré LongHui Yang, président de Longxiang Hengyu Chemical.

" Ce projet à grande échelle démontre comment l'automatisation et la numérisation avancées peuvent soutenir le développement d'une installation chimique plus intelligente et transformatrice ", a déclaré Tony Fan, vice-président de la division Energy Industries d'ABB en Chine.