ABB: signe un accord avec Charbone Hydrogen en Amérique

(CercleFinance.com) - ABB et Charbone Hydrogen ont signé un protocole pour collaborer au développement d'un maximum de 15 installations de production d'hydrogène vert en Amérique du Nord au cours des cinq prochaines années.



Cet accord permettra à Charbone Hydrogène de faire progresser la production d'hydrogène vert au Canada et aux États-Unis.



Charbone Hydrogen Corporation est une entreprise intégrée de production d'hydrogène vert basée à Montréal, au Canada.



Parmi les sites couverts par la collaboration figure l'installation phare de Charbone à Sorel-Tracy, près de Montréal, au Québec, au Canada. L'installation devrait être raccordée au réseau d'Hydro-Québec d'ici la fin du deuxième trimestre de 2025.



Le prochain projet à démarrer se fera dans la grande région de Détroit aux États-Unis, qui est la base de fabrication de grandes entreprises automobiles.



' Nous sommes fiers de collaborer avec Charbone dans le cadre de sa stratégie visant à développer et à faire croître des installations de production d'hydrogène vert en Amérique du Nord, ce qui permettra à un secteur important de prendre de l'expansion ' a déclaré Per Erik Holsten, président d'ABB Energy Industries.





