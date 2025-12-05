ABB s'allie à EIP pour accélérer l'innovation dans l'électrification et l'automatisation
information fournie par Zonebourse 05/12/2025 à 12:04
Analia Troncoso, directrice mondiale Stratégie, Développement et Durabilité d'ABB Motion, souligne rechercher "une innovation de rupture pour fournir des solutions plus efficaces et décarbonées". Chao Wu, responsable d'ABB Group Ventures, salue une collaboration permettant de "pousser les frontières technologiques".
Fort de plus de 80 partenaires et de plus de 4.5 milliards de dollars (ensuite USD) sous gestion, EIP vise à accélérer la transition énergétique via un modèle d'engagement collaboratif.
Le titre ABB gagne près de 0,8% ce matin à Zurich et enregistre une progression de l'ordre de 20% depuis le début de l'année.
Valeurs associées
|58,820 CHF
|Swiss EBS Stocks
|+0,86%
A lire aussi
-
La croissance du produit intérieur brut (PIB) de la zone euro au troisième trimestre 2025 par rapport au précédent a été revue à la hausse, à 0,3%, a annoncé l'Office européen de statistiques Eurostat vendredi. Au cours de cette période, le PIB corrigé des variations ... Lire la suite
-
L'incident a mis à l'arrêt de nombreux services web populaires dont Canva, Doctolib, ou encore Microsoft Copilot, qui ont tous le point commun d'utiliser le fournisseur américain Cloudflare pour leur diffusion sur la toile. Une panne a touché plusieurs sites internet ... Lire la suite
-
Le 5 décembre 2025 En annonçant la semaine dernière notre intention de « reprendre du risque sur les valeurs européennes », nous ne pensions pas si bien faire. Nous nous étions presque excusés d'avoir radicalement renversé notre stratégie par rapport à l'extrême ... Lire la suite
-
par Alan Baldwin La Formule 1 couronnera dimanche à Abou Dhabi son champion du monde dans un dernier Grand Prix à suspense entre les pilotes McLaren Lando Norris et Oscar Piastri et le Néerlandais de Red Bull Max Verstappen en quête d'un cinquième sacre consécutif. ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer