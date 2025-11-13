ABB renforce son partenariat avec Applied Digital pour les data centers dédiés à l'IA
information fournie par Zonebourse 13/11/2025 à 14:55
Situé dans le Dakota du Nord (États-Unis), ce campus, baptisé Polaris Forge 2, représente une capacité de 300 MW répartie sur deux bâtiments qui seront mis en service entre 2026 et 2027.
Concrètement, ABB livrera une architecture électrique moyenne et basse tension intégrant sa technologie HiPerGuard d'alimentation sans interruption (UPS) et des appareillages de commutation avancés. Cette configuration permettra d'accroître la densité énergétique, la fiabilité et l'efficacité tout en réduisant les coûts et les délais de mise en service.
Massimiliano Cifalitti, président d'ABB Smart Power, a souligné que cette coopération représentait 'une avancée majeure pour les infrastructures d'IA à grande échelle'. Aucun détail financier n'a été communiqué pour le moment.
Les deux sociétés n'en sont pas à leur coup d'essai. Pour rappel, ABB et Applied Digital avaient mis en place un premier partenariat en juin 2025 autour d'un premier centre de données de 400 MW, lui aussi situé dans le Dakota du Nord.
Valeurs associées
|57,000 CHF
|Swiss EBS Stocks
|-0,73%
A lire aussi
-
La Bourse de New York a ouvert en légère baisse jeudi, le soulagement avec la fin du "shutdown" aux Etats-Unis laissant place désormais à une certaine prudence avant la publication des premiers indicateurs officiels outre-Atlantique. Dans les premiers échanges, ... Lire la suite
-
Disney a publié jeudi un chiffre d'affaires trimestriel inférieur aux prévisions des analystes, marqué par des performances en demi-teinte des films du groupe et la confirmation de l'essoufflement de la télévision traditionnelle. Les investisseurs ont immédiatement ... Lire la suite
-
Des chauffeurs remplacés par des voitures autonomes chez Uber ou Lyft ? Les deux plateformes de VTC travaillent à l'intégration progressive de la conduite autonome, en multipliant les partenariats, mais avancent prudemment face à des consommateurs attachés à la ... Lire la suite
-
Une étape majeure contre le déferlement en Europe de produits chinois à bas prix: les ministres des Finances ont approuvé jeudi la suppression de l'exonération de droits de douane sur les petits colis importés dans l'Union européenne, qui pourrait entrer en vigueur ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer