ABB relève son objectif de marge d'Ebita
information fournie par Reuters 18/11/2025 à 08:18

Le logo d'ABB est visible à Zurich

Le logo d'ABB est visible à Zurich

ABB a relevé mardi son objectif de marge opérationnelle alors que le groupe suisse d'ingénierie se prépare à se concentrer sur l’électrification et l’automatisation industrielle.

Le groupe, qui est en train de céder son activité de robots industriels à SoftBank Group pour 5,4 milliards de dollars (4,66 milliards d'euros), vise une marge opérationnelle d'Ebita comprise entre 18% et 22% dans les prochaines années, contre un objectif précédent de 16% à 19%.

ABB, dont les produits sont utilisés pour fournir de l'électricité aux usines et aux bâtiments, ainsi que dans les mines, les ports et pour alimenter les paquebots, a confirmé son objectif de croissance des ventes.

Le groupe basé à Zurich prévoit d'augmenter ses ventes annuelles de 5% à 7% sur une base comparable, et vise une croissance supplémentaire des ventes de 1% à 2% par an via des acquisitions.

ABB a récemment bénéficié de la demande liée aux centres de données, essentiels pour alimenter l’intelligence artificielle.

Son concurrent Siemens a annoncé la semaine dernière un objectif similaire, visant une croissance des ventes de 6% à 9% à moyen terme.

(Rédigé par Ariane Luthi, version française Elena Smirnova, édité par Blandine Hénault)

