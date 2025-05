ABB: rejoint le réseau MICA information fournie par Cercle Finance • 07/05/2025 à 11:50









(CercleFinance.com) - ABB annonce que la société a rejoint le réseau MICA (Mining Innovation Commercialization Accelerator), une initiative pancanadienne visant à moderniser le secteur minier grâce à des technologies innovantes. Géré par le CEMI, ce réseau a soutenu plus de 250 projets, mobilisant 115 millions de dollars de financements publics.



En tant que membre, ABB pourra collaborer à des projets pilotes et proposer des solutions visant à accroître la capacité de production, réduire la consommation d'énergie et les émissions, ou encore développer des systèmes miniers autonomes.



' Ensemble, nous pouvons accélérer la commercialisation de technologies qui rendront l'exploitation minière plus intelligente, propre et efficace ', a déclaré Chamirai Nyabeze, directeur du réseau MICA.





