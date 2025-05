ABB: réduit son capital via l'annulation d'actions rachetées information fournie par Cercle Finance • 30/05/2025 à 11:26









(CercleFinance.com) - ABB annonce que, conformément à la limite de capital approuvée lors de son Assemblée générale annuelle 2023, son Conseil d'administration a décidé d'annuler 16 715 684 actions propres rachetées dans le cadre du programme de rachat d'actions 2024.



Cette annulation est intervenue plus tôt ce mois-ci.



Le nombre total d'actions émises et de droits de vote s'élève désormais à 1 843 899 204, contre 1 860 614 888 précédemment. Au 29 mai 2025, ABB détenait encore 15 199 042 actions propres, soit 0,82 % du capital, incluant 9 304 359 actions destinées à une réduction de capital.





