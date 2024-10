Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client ABB: réduit les émissions de CO2 d'ArcelorMittal information fournie par Cercle Finance • 21/10/2024 à 16:27









(CercleFinance.com) - ABB et ArcelorMittal s'associent pour réduire l'impact environnemental des systèmes de distribution d'énergie.



ABB s'associe à ArcelorMittal pour introduire l'acier XCarb® fabriqué à partir de niveaux élevés d'acier recyclé et d'énergie 100 % renouvelable pour son système de distribution d'énergie Kabeldon. L'accord d'approvisionnement durable permet de réduire de 29 % l'empreinte carbone des principaux équipements d'électrification.



Grâce à l'utilisation de l'acier XCarb®, l'équipe à l'origine de Kabeldon a réduit l'empreinte carbone de la fabrication de 60 kg d'équivalent CO2.



'L'acier à faibles émissions de carbone est un élément important de la stratégie d'approvisionnement durable d'ABB et un objectif du portefeuille de la division Smart Power d'ABB au cours des deux prochaines années' a déclaré le groupe dans son communiqué.



Massimiliano Cifalitti, président d'ABB Smart Power, a déclaré : ' Les clients comptent depuis longtemps sur les systèmes de distribution d'énergie Kabeldon pour fournir des décennies d'électricité fiable et sûre. Désormais disponible avec l'acier XCarb®, Kabeldon l'aidera également à réduire l'empreinte environnementale de son infrastructure électrique'.





Valeurs associées ABB 49,02 CHF Swiss EBS Stocks -1,05%