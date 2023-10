ABB: reçoit un financement pour la mesure du méthane information fournie par Cercle Finance • 16/10/2023 à 12:41

(CercleFinance.com) - ABB a annoncé ce week-end avoir reçu un financement important de l'Office of Fossil Energy and Carbon Management du Département américain de l'énergie (DOE) et du National Energy Technology Laboratory (NETL) pour concevoir une plateforme intégrée de mesure et de surveillance du méthane.



La valeur totale du projet s'élève à 1 million de dollars, dont le DOE contribuera à hauteur de 80% et ABB pour les 20% restants.



Grâce au financement du DOE, ABB développera un plan d'ingénierie détaillé pour la première plateforme complète axée sur les États-Unis qui détectera, quantifiera et, à terme, contribuera à réduire les émissions de méthane dans l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement et des infrastructures de gaz naturel des États-Unis.