ABB: réalise l'acquisition de Födisch Group

(CercleFinance.com) - ABB a annoncé la signature d'un accord pour l'acquisition de Födisch Group, l'un des principaux développeurs de solutions de mesure et d'analyse avancées pour les secteurs de l'énergie et de l'industrie.



'L'acquisition renforce l'offre d'ABB en matière de systèmes de surveillance continue des émissions (CEMS) et renforce sa compétitivité en matière de technologie et d'innovation' indique le groupe.



Utilisées dans les centrales électriques, les installations d'incinération des déchets, les industries du papier, du verre et du ciment, les solutions d'analyse et de poussière du groupe Födisch permettent aux entreprises de suivre de manière rentable les émissions de polluants.



Le groupe Födisch a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 50 millions d'euros et employait environ 250 personnes en 2023.



' L'acquisition de Födisch Group souligne l'engagement d'ABB à fournir des systèmes avancés de surveillance continue des émissions qui sont devenus essentiels pour les entreprises afin de surveiller et d'atténuer les émissions et de se conformer aux réglementations environnementales ', a déclaré Jacques Mulbert, président de la division Measurement & Analytics d'ABB.





Valeurs associées ABB 49,37 CHF Swiss EBS Stocks -1,69%