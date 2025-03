ABB: prise de participation minoritaire dans UptimeAI information fournie par Cercle Finance • 04/03/2025 à 10:41









(CercleFinance.com) - ABB Motion a annoncé un investissement stratégique - via ABB Motion Ventures - dans la start-up californienne UptimeAI, spécialisée dans l'intelligence artificielle, afin de transformer la gestion de la santé et des performances des moteurs, variateurs et autres équipements industriels.



L'opération consiste en une prise de participation minoritaire d'ABB dans UptimeAI.



Cette collaboration s'appuie sur l'apprentissage automatique et les systèmes experts pour offrir aux clients une analyse approfondie des performances des actifs, une meilleure prévisibilité des défaillances et une réduction des coûts et des risques liés à la maintenance.



Les détails financiers de l'investissement n'ont pas été divulgués.







Valeurs associées ABB 47,57 CHF Swiss EBS Stocks -2,40%