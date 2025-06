ABB: prise de participation minoritaire dans HESStec information fournie par Cercle Finance • 05/06/2025 à 10:50









(CercleFinance.com) - ABB annonce une prise de participation minoritaire stratégique dans HESStec, entreprise espagnole spécialisée dans les systèmes de stockage d'énergie hybrides (HESS) et les systèmes de stockage sur batteries (BESS).



Réalisée via ABB Electrification Ventures, cette opération vise à accélérer le développement de l'offre BESS-as-a-Service récemment lancée par ABB.



HESStec propose des solutions combinant batteries et supercondensateurs, permettant d'optimiser la qualité de l'énergie et la fiabilité des réseaux, notamment dans les sites industriels, les micro-réseaux ou les infrastructures de recharge rapide pour véhicules électriques.



Les modalités financières de l'investissement n'ont pas été divulguées.







Valeurs associées ABB 47,500 CHF Swiss EBS Stocks +0,59%