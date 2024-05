Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client ABB: présente une batterie innovante nickel-zinc information fournie par Cercle Finance • 22/05/2024 à 10:15









(CercleFinance.com) - ABB annonce avoir introduit des batteries nickel-zinc (NiZn) dans sa gamme MegaFlex de solutions UPS haute puissance destinées aux centres de données et les applications critiques.



Ces batteries offrent une alternative de stockage d'énergie plus sûre et durable par rapport aux technologies conventionnelles.



En tant que leader dans l'électrification et les technologies d'alimentation, ABB soutient son agenda de durabilité avec cette adoption précoce, visant à réduire l'empreinte carbone.



Avec une efficacité allant jusqu'à 97,4 %, les solutions MegaFlex intégrant les batteries NiZn sont destinées aux environnements informatiques critiques, comme les centres de données de colocation et d'hébergement cloud.







