ABB: présente ses analyseurs d'eau optiques à WEFTEC 2024

(CercleFinance.com) - ABB a présenté la famille de produits d'analyse UviTec™. Cette présentation a été faite à l'occasion du salon WEFTEC 2024, le plus grand événement sur la qualité de l'eau aux États-Unis.



UviTec est une plateforme complète de surveillance optique de la qualité de l'eau. La plate-forme comprend des capteurs optiques, des contrôleurs, une suite d'accessoires supplémentaires et une solution logicielle et d'analyse de données.



Cette plateforme fournit des données pour aider à améliorer les performances, l'efficacité et la sécurité dans les industries de l'eau et des eaux usées.



Contrairement aux solutions traditionnelles, UviTec fournit des mesures critiques en temps réel, offrant aux opérateurs d'usine des informations exploitables immédiates.



' L'analyseur de demande biochimique en oxygène (DBO) et de demande chimique en oxygène (DCO) UviTec utilisé pour mesurer les niveaux organiques dans l'eau fournit des résultats précis en cinq secondes, au lieu de cinq jours comme les tests en laboratoire traditionnels, ce qui permet d'économiser du temps et de l'argent tout en améliorant la sécurité et l'efficacité. ' a déclaré Jon Penn, responsable mondial de la gamme de produits, analyse continue de l'eau, ABB Measurement & Analytics.





