ABB: présente Power Care, son nouveau contrat de service

(CercleFinance.com) - ABB annonce le lancement de Power Care, son nouveau contrat de service destiné à améliorer les performances des systèmes électriques.



Cette solution vise à aider les entreprises à réduire les temps d'arrêt, les coûts d'exploitation, les incidents de sécurité et les émissions de CO2.



Selon ABB, Power Care offre des services flexibles adaptés aux besoins spécifiques des clients, incluant le diagnostic, la maintenance, l'urgence, et la sécurité, et utilise des solutions numériques pour optimiser la gestion à distance des actifs.

Les clients pourront aussi surveiller l'état de leurs équipements via le portail Connect Partner Hub et l'application mobile Service Assist.



Finalement, ' Power Care offre un support personnalisé et sur mesure, permettant d'optimiser la disponibilité et la rentabilité des actifs électriques tout en prolongeant leur durée de vie ', résume Camille Devoit, spécialiste marketing produit chez ABB Electrification Service France.







