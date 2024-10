Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client ABB: partenariat stratégique avec le groupe Zumtobel information fournie par Cercle Finance • 08/10/2024 à 14:23









(CercleFinance.com) - ABB et le groupe Zumtobel, expert en solutions d'éclairage professionnel, annoncent un partenariat stratégique pour promouvoir des solutions intelligentes pour les bâtiments et des applications industrielles en courant continu (DC).



Cette collaboration vise à offrir des solutions intégrées pour des bâtiments durables, en combinant les systèmes d'éclairage avancés de Zumtobel avec les solutions d'automatisation d'ABB.



Les deux entreprises chercheront à accélérer l'adoption de solutions basées sur des capteurs, optimisant ainsi l'efficacité énergétique et le confort des occupants, tout en intégrant les dernières innovations en technologie DC pour l'industrie.







