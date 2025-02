ABB: partenariat avec Sage dans le stockage d'énergie information fournie par Cercle Finance • 04/02/2025 à 12:10









(CercleFinance.com) - ABB annonce un protocole d'accord avec Sage Geosystems afin de développer conjointement des solutions de stockage d'énergie et de production géothermique.



ABB soutiendra notamment l'accord de Sage avec Meta pour fournir jusqu'à 150 MW d'énergie géothermique aux États-Unis, avec une première phase opérationnelle prévue en 2027.



ABB prévoit d'explorer l'intégration de ses technologies d'automatisation, d'électrification et de numérisation pour optimiser l'efficacité des sites géothermiques.



Le partenariat pourrait également inclure des solutions pour le stockage d'énergie de Sage, combinables avec des sources renouvelables intermittentes.





Valeurs associées ABB 48,88 CHF Swiss EBS Stocks -0,31%