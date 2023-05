ABB: ouvre un nouveau centre en Pennsylvanie information fournie par Cercle Finance • 11/05/2023 à 17:09

(CercleFinance.com) - ABB Installation Products ouvre aujourd'hui à Easton, en Pennsylvanie, son centre de distribution du Nord-Est, d'une valeur de 4 millions de dollars, afin de répondre à la demande croissante de solutions électriques.



Ce nouveau centre, qui va créer 100 nouveaux emplois dans la région, va permettre d'augmenter la disponibilité des stocks et réduira de 50 % les délais de livraison pour de nombreux clients et distributeurs partenaires d'ABB Installation Products dans la région du Nord-Est.



' Les États-Unis restent le plus grand marché d'ABB en termes de revenus, et cet investissement s'ajoute aux plus de 14 milliards de dollars qu'ABB a déjà investis aux États-Unis depuis 2010 ' indique le groupe.



' Aujourd'hui, nous continuons à régionaliser notre chaîne d'approvisionnement mondiale afin de fournir plus rapidement à nos partenaires et à nos clients les solutions électriques dont ils ont besoin', a déclaré Matthias Heilmann, président de la division Installation Products d'ABB.