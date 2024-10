Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client ABB: ouvre un nouveau campus aux États-Unis information fournie par Cercle Finance • 29/10/2024 à 16:45









(CercleFinance.com) - ABB annonce l'ouverture d'un nouveau campus qui a nécessité un investissement de 100 millions de dollars à New Berlin, dans le Wisconsin, afin d'augmenter la capacité de production de moteurs électriques industriels et de services aux États-Unis.



Cette nouvelle capacité permet de répondre pleinement aux exigences de la loi Build America Buy America (BABAA).



Le nouveau campus accueillera plus de 700 employés d'ABB et devrait créer 100 nouveaux emplois supplémentaires au cours des trois prochaines années.



Le chauffage géothermique et les systèmes CVC modernes permettront à ABB de recycler la chaleur perdue, d'éliminer l'utilisation du gaz naturel et de réduire la consommation d'énergie de plus de 45 %.



' L'investissement dans cette usine de fabrication moderne permet à ABB d'accéder à une main-d'oeuvre hautement qualifiée, renforce les chaînes d'approvisionnement localisées et nous permet de rester proches de nos clients. ' a déclaré Brandon Spencer, président du secteur d'activité Mouvement d'ABB.





