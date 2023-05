ABB: opérationnel après un incident de sécurité informatique information fournie par Cercle Finance • 23/05/2023 à 18:18

(CercleFinance.com) - ABB annonce avoir dû faire face à 'un incident de sécurité informatique' ayant impacté certains de ses systèmes.



ABB a ouvert une enquête, engagé des experts de premier plan, informé certaines autorités chargées de l'application de la loi et de la protection des données et mis en oeuvre des mesures pour contenir et évaluer l'incident. Selon la société, 'l'incident a été maîtrisé avec succès' et 'tous les services et systèmes clés d'ABB sont opérationnels'.



ABB a déterminé qu'un tiers non autorisé avait accédé à certains systèmes ABB, déployé un logiciel de rançon et exfiltré certaines données.



La société s'efforce d'identifier et d'analyser la nature et la portée des données concernées et évalue plus avant ses obligations de notification.



Si l'enquête n'en est pour l'instant qu'à ses débuts, ABB affirme rester déterminé à travailler avec diligence avec les forces de l'ordre, ses clients, ses fournisseurs, ses partenaires et ses conseillers pour résoudre cette situation et minimiser son impact.