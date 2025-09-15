ABB obtient une certification européenne pour son système CEM-DAS
information fournie par Zonebourse 15/09/2025 à 11:21
Cette certification renforce la transparence et la comparabilité des rapports d'émissions dans l'Union européenne et au-delà, répondant aux exigences réglementaires de plus en plus strictes.
Jean-René Roy, responsable mondial Measurement & Analytics, souligne que 'comme la norme EN 14181 il y a 20 ans, l'EN 17255 transforme le rôle des systèmes DAHS (Data Acquisition and Handling System, soit système d'acquisition et de gestion des données) dans la conformité environnementale'.
Déjà largement utilisé dans l'énergie, le pétrole et gaz, le ciment et la chimie, le CEM-DAS certifié permet aux opérateurs d'assurer conformité et traçabilité. ABB confirme ainsi sa position de leader en surveillance continue des émissions, avec plus de 50 000 systèmes certifiés installés dans le monde.
Valeurs associées
|56,640 CHF
|Swiss EBS Stocks
|-0,28%
A lire aussi
-
SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite
-
Pêche : interdictions, obligations… les principaux points de l'accord OMC, qui entre en vigueur ce lundi
L'accord a notamment été accepté par les Etats-Unis et la Chine. L'aboutissement de plusieurs années de négociations compliquées, dans un contexte international de fortes tensions commerciales. L'accord de l'OMC sur les subventions à la pêche, le premier qui porte ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Mais attention le RSI est survendu, ce qui laisse la possibilité d'une consolidation. Inférieurs à 20, les stochastiques sont extrèmement ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Mais attention le RSI est survendu, ce qui laisse la possibilité d'une consolidation. Inférieurs à 20, les stochastiques sont extrèmement ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer