 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 906,98
+1,04%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

ABB obtient une certification européenne pour son système CEM-DAS
information fournie par Zonebourse 15/09/2025 à 11:21

ABB annonce être la première entreprise à obtenir la certification complète EN 17255 pour son système d'acquisition et de gestion de données d'émissions (CEM-DAS). Le certificat, délivré par un organisme accrédité, garantit un traitement des données conforme, fiable et indépendant des fournisseurs.

Cette certification renforce la transparence et la comparabilité des rapports d'émissions dans l'Union européenne et au-delà, répondant aux exigences réglementaires de plus en plus strictes.

Jean-René Roy, responsable mondial Measurement & Analytics, souligne que 'comme la norme EN 14181 il y a 20 ans, l'EN 17255 transforme le rôle des systèmes DAHS (Data Acquisition and Handling System, soit système d'acquisition et de gestion des données) dans la conformité environnementale'.

Déjà largement utilisé dans l'énergie, le pétrole et gaz, le ciment et la chimie, le CEM-DAS certifié permet aux opérateurs d'assurer conformité et traçabilité. ABB confirme ainsi sa position de leader en surveillance continue des émissions, avec plus de 50 000 systèmes certifiés installés dans le monde.

Valeurs associées

ABB
56,640 CHF Swiss EBS Stocks -0,28%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • X-FAB : La tendance baissière peut reprendre
    X-FAB : La tendance baissière peut reprendre
    information fournie par TEC 15.09.2025 12:14 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite

  • A Genève, le 15 septembre 2025. ( AFP / FABRICE COFFRINI )
    Pêche : interdictions, obligations… les principaux points de l'accord OMC, qui entre en vigueur ce lundi
    information fournie par Boursorama avec Media Services 15.09.2025 12:09 

    L'accord a notamment été accepté par les Etats-Unis et la Chine. L'aboutissement de plusieurs années de négociations compliquées, dans un contexte international de fortes tensions commerciales. L'accord de l'OMC sur les subventions à la pêche, le premier qui porte ... Lire la suite

  • STEF : Surveiller le comportement des cours sur les supports
    STEF : Surveiller le comportement des cours sur les supports
    information fournie par TEC 15.09.2025 11:57 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Mais attention le RSI est survendu, ce qui laisse la possibilité d'une consolidation. Inférieurs à 20, les stochastiques sont extrèmement ... Lire la suite

  • WAVESTONE : Surveiller le comportement des cours sur les supports
    WAVESTONE : Surveiller le comportement des cours sur les supports
    information fournie par TEC 15.09.2025 11:54 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Mais attention le RSI est survendu, ce qui laisse la possibilité d'une consolidation. Inférieurs à 20, les stochastiques sont extrèmement ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank