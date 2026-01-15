ABB obtient la note A du CDP pour l'eau et le climat
ABB indique avoir obtenu la note A pour le climat, pour la troisième année consécutive, ainsi que pour la gestion de l'eau dans le classement 2025 du Projet de divulgation du carbone (CDP), une organisation à but non lucratif de référence.
Cette performance place l'entreprise parmi les 1% des 22 100 sociétés évaluées ayant atteint ce double niveau d'excellence. Anke Hampel, responsable du développement durable du groupe, souligne que l'accession à la liste A pour l'eau témoigne d'un "renforcement de l'attention portée à l'exposition aux risques liés à l'eau" et d'un engagement accru auprès des fournisseurs.
Le groupe réalise des évaluations annuelles sur ses 320 sites mondiaux, avec une priorité pour les 91 zones en situation de stress hydrique. Illustration concrète de cette stratégie, l'usine de Nelamangala en Inde a reçu la certification or de l'Alliance pour l'intendance de l'eau (AWS), recyclant 85% de ses eaux traitées et reconstituant les nappes phréatiques plus rapidement qu'elle ne les consomme.
