ABB obtient la certification ML5 pour sa gestion de la sécurité fonctionnelle
Cette reconnaissance atteste de la conformité des processus d'ABB aux normes internationales CEI 61508 et CEI 61511, ainsi que de l'optimisation de ses structures et pratiques de sécurité. Selon Wolf Rückwart, responsable de la sécurité fonctionnelle et de la cybersécurité chez TÜV Rheinland, cette certification reflète 'la rigueur avec laquelle ABB applique les standards les plus élevés du secteur'.
Rinol Pereira, responsable Produits et Technologies de la division Énergie d'ABB, souligne que cette distinction confirme le leadership du groupe en matière de sécurité industrielle et de cybersécurité.
Valeurs associées
|59,920 CHF
|Swiss EBS Stocks
|+0,54%
