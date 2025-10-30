 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 139,41
-0,75%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

ABB obtient la certification ML5 pour sa gestion de la sécurité fonctionnelle
information fournie par Zonebourse 30/10/2025 à 14:15

ABB annonce avoir obtenu la certification de niveau de maturité 5 (ML5), la plus élevée du modèle CMI, pour son système de gestion de la sécurité fonctionnelle (FSMS). Cette distinction, délivrée par TÜV Rheinland, s'applique aux Centres d'exécution de la sécurité (SEC) d'ABB situés en Allemagne, en Italie, en Norvège et à Singapour.
Cette reconnaissance atteste de la conformité des processus d'ABB aux normes internationales CEI 61508 et CEI 61511, ainsi que de l'optimisation de ses structures et pratiques de sécurité. Selon Wolf Rückwart, responsable de la sécurité fonctionnelle et de la cybersécurité chez TÜV Rheinland, cette certification reflète 'la rigueur avec laquelle ABB applique les standards les plus élevés du secteur'.
Rinol Pereira, responsable Produits et Technologies de la division Énergie d'ABB, souligne que cette distinction confirme le leadership du groupe en matière de sécurité industrielle et de cybersécurité.

Valeurs associées

ABB
59,920 CHF Swiss EBS Stocks +0,54%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank