ABB: nouvelle collaboration avec le WorldGBC

(CercleFinance.com) - La division Smart Buildings d'ABB a annoncé une nouvelle collaboration avec le réseau régional européen (ERN) du World Green Building Council (WorldGBC), pour promouvoir des pratiques de construction durables et économes en énergie dans toute l'Europe.



ABB a rejoint le réseau régional européen du WorldGBC en tant que partenaire régional pour favoriser les progrès dans la construction de bâtiments à faible émission de carbone et économes en énergie.



'Ce partenariat contribuera au respect des principaux cadres de durabilité, tels que la directive sur la performance énergétique des bâtiments (DPEB), tout en soutenant une approche cohérente de l'élaboration de la politique du bâtiment à travers l'Europe' indique le groupe.



' Les bâtiments étant responsables d'environ 30 % de la consommation finale d'énergie et de 26 % des émissions mondiales de GES, les possibilités d'impact sont énormes ', a déclaré Mike Mustapha, président de la division Smart Buildings d'ABB Electrification.





