ABB: nouveaux présidents pour électrification et motion

(CercleFinance.com) - ABB annonce les nominations de Giampiero Frisio comme président de son secteur d'activité électrification et de Brandon Spencer comme président de son secteur d'activité motion. Ils prendront leurs nouvelles fonctions et rejoindront le comité exécutif le 1er août.



Giampiero Frisio, président de la division smart Power au sein du secteur électrification depuis 2018, succédera à Morten Wierod qui, comme annoncé précédemment, deviendra le nouveau CEO d'ABB à compter du 1er août.



Brandon Spencer, président de la division energy industries au sein du secteur process automation depuis 2020, succédera à Tarak Mehta, qui, comme indiqué précédemment, quittera ABB pour devenir CEO de Timken Group.





