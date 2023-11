Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ABB: modernise les équipements d'une usine de Jujo Thermal information fournie par Cercle Finance • 07/11/2023 à 09:50









(CercleFinance.com) - La société ABB a annoncé hier avoir accompagné Jujo Thermal, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de papiers thermiques et d'étiquettes auto-collantes, dans la modernisation de son système de contrôle d'entraînement de l'usine de Kauttua, en Finlande.



Le contrat portait sur la fourniture ainsi que sur la mise en service du package de mise à niveau pour le système de commande de variateur PM2 existant et les nouveaux variateurs.



' Grâce à la collaboration et au travail d'équipe, ABB a pu fournir une solution intégrée qui a dépassé nos attentes et amélioré la maniabilité ', a déclaré Juha-Pekka Kaivola, directeur de la production chez Jujo Thermal. 'Nous aurions seulement souhaité avoir mis à niveau le système plus tôt.'





Valeurs associées ABB Swiss EBS Stocks -0.26%