ABB: les actionnaires approuvent l'ensemble des propositions information fournie par Cercle Finance • 27/03/2025 à 16:50









(CercleFinance.com) - ABB a annoncé jeudi que ses actionnaires avaient approuvé toutes les propositions du conseil d'administration lors de l'assemblée générale qui s'est tenue aujourd'hui à Zurich.



Le groupe d'ingénierie suisse indique que ses actionnaires ont validé la distribution d'un dividende en hausse à 0,90 franc suisse par action, devant intervenir le 2 avril.



L'AG a également ratifié les états financiers annuels pour 2024 et confirmé Peter Voser dans ses fonctions de président du conseil d'administration de la société.



Claudia Nemat, une cadre dirigeante de Deutsche Telekom, a été élue nouvelle membre du conseil d'administration tandis que Lars Förberg a décidé de ne pas se présenter à la réélection.



Tous les autres membres du conseil d'administration ont été réélus pour un nouveau mandat.



De plus, les actionnaires ont approuvé la rémunération des membres du conseil d'administration et celle des membres du comité exécutif pour l'exercice 2026.



En tout, 673 actionnaires ont assisté à l'assemblée, représentant 67,4% du capital.





