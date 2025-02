ABB: le titre chute après un report de contrat de Microsoft information fournie par Cercle Finance • 24/02/2025 à 16:20









(CercleFinance.com) - ABB subit lundi la plus forte baisse de l'indice SMI de la Bourse de Zurich suite à des informations faisant état du report d'un contrat avec Microsoft dans l'alimentation des centres de données.



D'après les analystes de RBC, le directeur général du groupe d'ingénierie suisse, Moren Wierod, a évoqué lors d'une conférence téléphonique avec la communauté financière la décision de Microsoft de 'mettre en pause' un investissement dans le domaine des 'datacenters'.



'Microsoft va poursuivre ses projets dans l'IA, mais le DG indique que le groupe a décalé une commande de 30 à 40 jours', souligne le broker canadien, qui fait remarquer que le géant américain des logiciels n'a pas étayé les raisons de ce délai.



Malgré la nouvelle défavorable ayant trait aux plans de Microsoft, Moren Wierod a déclaré, selon RBC, que l'activité d'investissement dans les centres de données demeurait globalement inchangée.



Avec un repli de 3,7%, l'action ABB essuyait la plus mauvaise performance de l'indice SMI.





