ABB: lauréat de l'Euromines Safety Award 2024

(CercleFinance.com) - ABB annonce avoir reçu le Euromines Safety Award 2024 pour son engagement envers la santé et la sécurité dans l'industrie minière.



Le prix a été attribué pour son chargeur-blast automatique, développé en collaboration avec Boliden, LKAB, Forcit et LKAB Kimit.



Ce robot automatisé, conçu pour les mines souterraines, permet de charger les trous de forage avec des explosifs sans intervention humaine, réduisant ainsi les risques pour les travailleurs.



Le prix a été décerné lors d'une cérémonie à Bruxelles, et ABB a remporté la première place parmi les trois entreprises finalistes sur 12 candidats initiaux.





