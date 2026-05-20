 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

ABB lance un nouveau système de surveillance des émissions (CEMS)
information fournie par Zonebourse 20/05/2026 à 12:29

ABB lance l'ACF5000 LCS, le seul système de surveillance continue des émissions (CEMS) certifié basse performance du marché.

Conçu pour répondre aux exigences les plus strictes de la directive européenne sur les émissions industrielles (IED 2.0), il permet aux opérateurs de respecter des limites d'émissions plus contraignantes tout en améliorant la performance environnementale et l'efficacité opérationnelle.

Ce lancement intervient à un moment crucial pour l'industrie européenne, car le plan d'action " zéro pollution " de l'UE accélère le besoin d'un contrôle plus strict des émissions.

Conçu pour des applications telles que l'incinération des déchets et d'autres secteurs énergivores, le système ACF5000 LCS assure une surveillance de haute précision à des niveaux d'émissions extrêmement faibles.

" La norme IED 2.0 révolutionne le contrôle des émissions, créant un défi technique majeur qu'ABB a su relever grâce à son engagement constant en matière de R&D ", a déclaré Jean-René Roy, responsable mondial de la division Mesure et Analyse d'ABB.

" Fort de plus de 30 ans d'expérience dans les systèmes de surveillance des émissions et de milliers de systèmes installés, ABB permet désormais de mesurer des niveaux d'émissions jusqu'à 10 fois inférieurs. "

Valeurs associées

ABB
80,800 CHF Swiss EBS Stocks +1,41%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / TOLGA AKMEN )
    Marks & Spencer amorce un rebond après une cyberattaque
    information fournie par Boursorama avec AFP 20.05.2026 14:10 

    La chaîne de distribution britannique Marks & Spencer, spécialisée dans l'habillement et l'alimentation, a annoncé mercredi prévoir un retour à la croissance de ses bénéfices, quelques mois après une cyberattaque qui a perturbé ses services en ligne et pesé

  • La dette américaine en zone rouge ?
    La dette américaine en zone rouge ?
    information fournie par Ecorama 20.05.2026 14:10 

    Le pétrole reste sous tension, les marchés obligataires s’inquiètent et les taux américains poursuivent leur envolée. Alors que les discussions entre Washington et Téhéran patinent, les investisseurs redoutent un retour durable de l’inflation et un nouvel emballement ... Lire la suite

  • Le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, lors d'une conférence de presse sur l'épidémie d'Ebola en RDC et en Ouganda, le 20 mai 2026 à Genève ( AFP / Fabrice COFFRINI )
    Ebola: l'OMS évoque un risque "élevé" en Afrique centrale, mais "faible" au niveau mondial
    information fournie par AFP 20.05.2026 14:08 

    Le risque épidémique d'Ebola en République démocratique du Congo a été jugé comme étant "élevé" pour l'Afrique centrale, mais "faible" au niveau mondial par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), selon laquelle l'épidémie est probablement apparue "il y a plusieurs ... Lire la suite

  • Le logo d'ABN AMRO est visible à l'extérieur du bureau de la banque à La Haye
    Vingt-cinq nouvelles banques rejoignent le projet de stablecoin adossé à l'euro
    information fournie par Reuters 20.05.2026 14:07 

    Vingt-cinq banques ‌supplémentaires, dont ABN Amro et Sabadell, ont rejoint un ​consortium européen qui prévoit de lancer un stablecoin adossé à l'euro d'ici la fin de l'année, a annoncé ​celui-ci mercredi. Le consortium, qui a créé l'an dernier une société basée ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 035,23 +0,67%
SOITEC
155,25 +8,45%
Pétrole Brent
108,8 -1,91%
NANOBIOTIX
36,08 -6,24%
HAFFNER ENERGY
0,147 +6,06%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank