ABB lance un nouveau système de surveillance des émissions (CEMS)

ABB lance l'ACF5000 LCS, le seul système de surveillance continue des émissions (CEMS) certifié basse performance du marché.

Conçu pour répondre aux exigences les plus strictes de la directive européenne sur les émissions industrielles (IED 2.0), il permet aux opérateurs de respecter des limites d'émissions plus contraignantes tout en améliorant la performance environnementale et l'efficacité opérationnelle.

Ce lancement intervient à un moment crucial pour l'industrie européenne, car le plan d'action " zéro pollution " de l'UE accélère le besoin d'un contrôle plus strict des émissions.

Conçu pour des applications telles que l'incinération des déchets et d'autres secteurs énergivores, le système ACF5000 LCS assure une surveillance de haute précision à des niveaux d'émissions extrêmement faibles.

" La norme IED 2.0 révolutionne le contrôle des émissions, créant un défi technique majeur qu'ABB a su relever grâce à son engagement constant en matière de R&D ", a déclaré Jean-René Roy, responsable mondial de la division Mesure et Analyse d'ABB.

" Fort de plus de 30 ans d'expérience dans les systèmes de surveillance des émissions et de milliers de systèmes installés, ABB permet désormais de mesurer des niveaux d'émissions jusqu'à 10 fois inférieurs. "