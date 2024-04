Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client ABB: lance un nouveau débitmètre électromagnétique information fournie par Cercle Finance • 04/04/2024 à 11:23









(CercleFinance.com) - ABB annonce le lancement du ProcessMaster FEW630, un nouveau débitmètre électromagnétique robuste et facile à utiliser pour la mesure du débit d'eau et d'eaux usées municipales et industrielles.



Avec ce lancement, ABB simplifie la sélection, l'exploitation, la maintenance et l'entretien de ses débitmètres électromagnétiques en réponse aux besoins changeants de l'industrie de l'eau et des eaux usées.



Selon la société cette solution 'répond aux exigences de l'industrie en matière de robustesse accrue et de maintenance réduite'.



Le ProcessMaster FEW630 fait progresser la mesure du débit d'eau et des eaux usées en utilisant une conception modulaire.







Valeurs associées ABB Swiss EBS Stocks +0.10%