ABB lance un chromatographe de gaz avec cybersécurité intégrée
information fournie par Zonebourse 23/09/2025 à 09:50
L'appareil supprime le recours à des dispositifs tiers grâce à un chiffrement intégré, réduisant les risques pour des infrastructures critiques. Jean-René Roy, directeur mondial Measurement & Analytics, souligne que cette nouvelle génération 'devient la référence pour les industries'.
Le GCP100 se distingue par une plage de température étendue (60°-100°C), une détection jusqu'à 1 ppm et une consommation réduite en gaz et énergie (12 W). Sa conception modulaire et ses fonctionnalités numériques (IA, QR code dynamique, écran 4 pouces) visent à réduire de 75% les arrêts liés à la maintenance et à abaisser les coûts totaux de possession.
