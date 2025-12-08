ABB lance deux innovations majeures pour l'analyse de l'eau
information fournie par Zonebourse 08/12/2025 à 12:58
Cette offre combinée offre une solution numérique entièrement intégrée qui aide les clients à agir de manière plus efficace, durable et sûre.
AeroStar garantit une mesure stable et ultra-précise de la qualité de l'eau avec un entretien minimal dans des environnements industriels de plus en plus complexes, réduisant ainsi les temps d'arrêt et les coûts imprévus.
AeroStar est conçu pour des applications dans les secteurs de l'énergie, de la vapeur de procédé, des semi-conducteurs et de l'alimentation et des boissons.
" Les nouveaux capteurs AeroStar offrent une mesure d'oxygène dissous ultra-faible avec une précision et une fiabilité inégalées ", a déclaré David Martins, responsable technique de produit, analyse continue de l'eau au sein de la division Mesure & Analytique d'ABB.
" Leur conception robuste et leur connectivité numérique en font la solution idéale pour le contrôle de la corrosion dans les systèmes d'eau à vapeur et les applications d'eau ultra-pure, garantissant aux utilisateurs de conserver la confiance en procédés tout en réduisant significativement les besoins en maintenance. "
