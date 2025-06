ABB: la caméra posée pour Hydrosat fait ses preuves information fournie par Cercle Finance • 19/06/2025 à 12:50









(CercleFinance.com) - ABB annonce que sa caméra infrarouge installée sur le satellite VanZyl-1 d'Hydrosat a livré des résultats 'convaincants' en 2024, confirmant en orbite les performances observées en laboratoire.



Cette technologie permet de générer des images thermiques précises afin d'analyser le stress hydrique dans l'agriculture. Grâce à un dispositif de calibration embarqué, la caméra mesure la température du sol avec une grande précision depuis 500 km d'altitude.



Une seconde caméra similaire équipera le satellite VanZyl-2, dont le lancement est prévu à l'été 2025.



Cette collaboration avec Hydrosat s'inscrit dans une stratégie visant à fournir des données à haute résolution et fréquence, contribuant à mieux anticiper les sécheresses et optimiser l'irrigation agricole.





