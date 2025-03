ABB: l'UE approuve la création d'une joint-venture information fournie par Cercle Finance • 07/03/2025 à 12:40









(CercleFinance.com) - La Commission européenne a approuvé la création d'une entreprise commune par ABB AB de Suède, appartenant au groupe ABB de Suisse, et Wallenius Marine AB, qui fait partie du groupe Soya, tous deux de Suède.



La transaction concerne principalement le secteur de la gestion de navires.



La Commission a conclu que l'opération notifiée ne poserait pas de problèmes de concurrence, étant donné que l'entreprise commune a des activités négligeables dans l'Espace économique européen et que les positions de marché des entreprises résultant de l'opération proposée sont limitées.





