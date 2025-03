ABB: investit dans la fabrication circulaire de Molg information fournie par Cercle Finance • 07/03/2025 à 09:50









(CercleFinance.com) - ABB Motion annonce un investissement via ABB Motion Ventures dans Molg, une entreprise américaine spécialisée dans la fabrication circulaire, afin d'optimiser la conception et la réutilisation des variateurs ABB.



Cette collaboration repose sur l'expertise de Molg en design et sur ses Microfactories robotiques aux États-Unis pour améliorer l'assemblage et les tests.



Leur partenariat, initié en 2023 après la victoire de Molg au concours ABB Accelerating Circularity Startup Challenge, a déjà permis une preuve de concept réussie. Cet investissement s'inscrit dans l'objectif d'ABB d'adopter une approche circulaire pour 80 % de ses produits d'ici 2030.



Il renforce également sa stratégie 'local for local' et son engagement dans l'économie circulaire.



Les détails financiers n'ont pas été divulgués.





