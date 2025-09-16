ABB investit 110 MUSD dans ses sites industriels aux États-Unis
information fournie par Zonebourse 16/09/2025 à 14:50
L'objectif est d'accompagner la demande croissante des centres de données et des réseaux électriques, dans un contexte de hausse de 30 à 40% des prix de gros de l'électricité au premier semestre 2025.
Le plan prévoit 30 MUSD à Richmond (Virginie) et 30 MUSD à Arecibo (Porto Rico), avec près de 200 créations de postes. Richmond doublera sa surface et accueillera 100 nouveaux emplois dès fin 2025, tandis qu'Arecibo créera 90 postes d'ici 2026.
ABB investira aussi 35 MUSD à Pinetops (Caroline du Nord) pour renforcer ses capacités dans les composants de réseau, et 15 MUSD à Senatobia (Mississippi) pour lancer une ligne dédiée au disjoncteur Emax 3, technologie clé pour les infrastructures critiques.
Selon Morten Wierod, directeur général, ces investissements s'inscrivent dans la stratégie 'local for local' pour répondre à la montée en puissance de l'IA, de la modernisation des réseaux et des besoins en efficacité énergétique.
Valeurs associées
|56,200 CHF
|Swiss EBS Stocks
|-0,92%
