Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ABB: inauguration d'un hub de recharge en Savoie information fournie par Cercle Finance • 11/09/2023 à 13:13









(CercleFinance.com) - ABB E-mobility annonce l'inauguration, prévue le 13 septembre, d'un nouveau hub de recharge haute puissance à Chambéry, en Savoie, avec l'opérateur de recharge et installateur de bornes Sowatt Solutions.



Le hub de recharge de Chambéry est équipé de quatre bornes de recharge, dont trois bornes Terra 360, disposant ainsi de plus d'un MW de puissance au total et permettant la recharge simultanée de huit véhicules.



D'ici la fin de l'année, six hubs de recharge opérés par Sowatt Solutions, filiale du distributeur automobile Jean Lain Mobilités, seront ouverts au public dans la région Auvergne-Rhône-Alpes.





Valeurs associées ABB Swiss EBS Stocks +0.09%