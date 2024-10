Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client ABB: fournit des treuils électriques à Eti Bakır, en Turquie information fournie par Cercle Finance • 10/10/2024 à 11:00









(CercleFinance.com) - ABB annonce un contrat avec Eti Bakır A.Ş., le plus grand producteur de cuivre de Turquie, portant sur la livraison de deux treuils de mine destinés à une nouvelle mine souterraine de cuivre à Elaziğ.



Ce partenariat vise à soutenir la transformation durable de l'industrie minière.



Prévue pour être pleinement opérationnelle dans trois ans, la mine permettra à Eti Bakır d'augmenter sa production de cathodes de cuivre de près de 30 %, atteignant 90 000 tonnes.



ABB fournira des treuils utilisant des moteurs électriques à haute efficacité, minimisant ainsi la consommation d'énergie.







