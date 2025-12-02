ABB finalise l'acquisition de Gamesa Electric
information fournie par Zonebourse 02/12/2025 à 09:35
L'opération inclut des convertisseurs pour générateurs asynchrones à double alimentation (DFIG), des systèmes industriels de stockage d'énergie par batterie (BESS) et des onduleurs solaires de grande puissance, ainsi que deux usines à Madrid et Valence et quelque 400 employés répartis notamment en Inde, Chine, États-Unis et Australie. ABB a parallèlement conclu un accord de fourniture et de services avec Siemens Gamesa.
L'acquisition accroît d'environ 46 gigawatts la base installée de convertisseurs éoliens qu'ABB peut désormais servir et s'inscrit dans la stratégie de croissance rentable de la division Motion.
'En combinant la portée mondiale d'ABB et l'expertise de Gamesa Electric, l'entreprise se positionne pour capter la hausse de la demande et accélérer l'adoption des énergies renouvelables', a commenté Daniel Gerber, directeur de la ligne d'activité Renewable Power.
Valeurs associées
|57,840 CHF
|Swiss EBS Stocks
|+1,08%
