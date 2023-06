Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

ABB: fiabilise le réseau électrique philippin information fournie par Cercle Finance • 07/06/2023 à 12:50

(CercleFinance.com) - ABB va aider les Philippines à fiabiliser son réseau électrique à l'aide du plus grand système de stockage d'énergie par batterie (BESS) jamais intégré à l'échelle du réseau à Limay, dans la province de Bataan.



Cette solution sera fournie par ABB à Universal Power Solutions Inc. (UPSI), une unité de la San Miguel Corporation Global Power Holdings Corp.



Les détails financiers de l'opération n'ont pas été divulgués, précise ABB.



Le site de Limay fait partie d'un contrat plus large avec UPSI, pour une solution BESS packagée d'une capacité de 240 MW afin de renforcer la fiabilité et la stabilité du réseau philippin sur les îles de Luzon et Visayas.



ABB rappelle que les Philippines visent à atteindre 35% de production d'énergie renouvelable d'ici 2030 et 50 % d'ici 2040. En 2022, les Philippines avaient atteint un mix énergétique propre de 22 %.