 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

ABB et HDF Energy ont signé un accord pour développer des piles à combustible pour les navires
information fournie par Zonebourse 15/12/2025 à 11:40

ABB et HDF Energy ont signé un accord de développement conjoint (JDA) pour développer une unité de pile à combustible haute puissance destinée aux applications marines.

Le projet prévoit des installations à bord de plusieurs types de navires, y compris de grands navires de mer tels que les navires de ravitaillement à conteneurs et les transporteurs d'hydrogène liquéfié.

L'accord marque une avancée significative pour le développement des piles à combustible pour soutenir la décarbonation maritime.

Cette collaboration combine l'expertise d'ABB en intégration de systèmes avec les capacités uniques de HDF dans la conception et la production de grandes unités à piles à combustible.

HDF fournira la technologie de pile à combustible, tandis qu'ABB fournira les convertisseurs de puissance, la gestion de l'énergie ainsi que l'intégration électrique et de contrôle.

" Nous, à l'ABB, restons pleinement engagés dans le développement de technologies qui accélèrent la décarbonation maritime, et ce nouvel accord avec HDF représente une nouvelle avancée importante. " a déclaré Rune Braastad, président de la division Marine & Ports d'ABB.

Valeurs associées

ABB
58,760 CHF Swiss EBS Stocks +0,86%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank