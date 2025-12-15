ABB et HDF Energy ont signé un accord pour développer des piles à combustible pour les navires
information fournie par Zonebourse 15/12/2025 à 11:40
Le projet prévoit des installations à bord de plusieurs types de navires, y compris de grands navires de mer tels que les navires de ravitaillement à conteneurs et les transporteurs d'hydrogène liquéfié.
L'accord marque une avancée significative pour le développement des piles à combustible pour soutenir la décarbonation maritime.
Cette collaboration combine l'expertise d'ABB en intégration de systèmes avec les capacités uniques de HDF dans la conception et la production de grandes unités à piles à combustible.
HDF fournira la technologie de pile à combustible, tandis qu'ABB fournira les convertisseurs de puissance, la gestion de l'énergie ainsi que l'intégration électrique et de contrôle.
" Nous, à l'ABB, restons pleinement engagés dans le développement de technologies qui accélèrent la décarbonation maritime, et ce nouvel accord avec HDF représente une nouvelle avancée importante. " a déclaré Rune Braastad, président de la division Marine & Ports d'ABB.
Valeurs associées
|58,760 CHF
|Swiss EBS Stocks
|+0,86%
A lire aussi
-
Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, et les négociateurs américains négocient lundi à Berlin, pour un deuxième jour consécutif, Kiev espérant convaincre Washington qu'un cessez-le-feu doit intervenir en Ukraine sans concessions territoriales préalables à ... Lire la suite
-
Attentat à Sydney: le Premier ministre australien veut "renforcer la législation sur les armes à feu"
Le Premier ministre australien Anthony Albanese a convoqué lundi une réunion des chefs des Etats et territoires du pays en deuil pour convenir du renforcement de la "législation sur les armes à feu", au lendemain d'un attentat "antisémite" sur une plage de Sydney ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Les indicateurs stochastiques ne donnent ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques, pour leur part, se trouvent dans la zone de surachat, ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer