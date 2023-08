ABB: équipe la cimenterie Tokuyama Nanyo au Japon information fournie par Cercle Finance • 25/08/2023 à 10:01

(CercleFinance.com) - ABB a annoncé hier avoir livré sa solution avancée de contrôle de processus ABB Ability™ Expert Optimizer afin de contrôler, stabiliser et optimiser les processus industriels de la cimenterie Tokuyama Nanyo, au Japon.



La mise en service d'ABB Ability™ Expert Optimizer permet à Tokuyama de réduire d'environ 3 % la consommation d'énergie thermique dans le four et de maintenir la qualité opérationnelle de l'usine de Nanyo, l'une des plus grandes usines du Japon, assure ABB.



ABB Ability Expert Optimizer contrôle et optimise les processus de calcinateur, de four et de refroidissement, et stabilisera davantage la production à l'usine de Nanyo en contrôlant correctement les équipements et les fonctions tels que les ventilateurs à tirage induit, les brûleurs, les vitesses de nivellement, etc. dans chaque processus.