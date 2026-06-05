ABB élargit sa gamme de moteurs pour offrir une puissance accrue

ABB étend sa gamme de moteurs haute performance SD200 841 jusqu'à 500 chevaux. De nouveaux châssis plus grands offrent une puissance accrue pour les applications exigeantes, tout en garantissant la conformité à la norme IEE 841-2021.

"Conçus pour les environnements d'exploitation difficiles, ces moteurs offrent la robustesse, la fiabilité et la longue durée de vie requises pour les applications les plus exigeantes" indique le groupe.

Avec l'ajout des châssis NEMA de la série 5000, de 5009 à 5013, la plateforme couvre désormais une gamme de 75 à 500 chevaux. Cette gamme étendue surpasse le châssis 449T précédent, offrant ainsi une plus grande couverture de puissance pour les grandes applications industrielles fonctionnant dans des environnements difficiles.