ABB dévoile ses ambitions financières mais ne convainc pas les investisseurs
information fournie par Zonebourse 18/11/2025 à 10:15
Les objectifs de croissance organique de 5-7% et d'acquisitions contribuant pour 1-2% par an sont confirmés, avec une stratégie privilégiant des opérations ciblées mais ouverte à des transactions plus importantes. La conversion du free cash flow en résultat net est relevée à plus de 95%.
ABB met en avant son positionnement au coeur des grandes tendances structurelles - électrification, efficacité énergétique, automatisation et décarbonation - ainsi que les gains de performance obtenus via son modèle ABB Way.
Morten Wierod, directeur général, déclare qu''ABB est bien positionné au centre de marchés robustes' et que 'le meilleur reste à venir'. Le groupe réaffirme par ailleurs son engagement envers une notation investment grade et une discipline stricte d'allocation du capital.
Kulwinder Rajpal, chargé du dossier chez AlphaValue, estime que cette annonce devrait conduire à des révisions légèrement haussières du consensus.
'Toutefois, nous ne pensons pas que cette révision constitue réellement une amélioration, dans la mesure où les trois activités ont déjà démontré qu'elles pouvaient opérer dans les fourchettes de marge annoncées. Cela dit, le marché appréciera la transparence accrue et la confirmation officielle d'une meilleure rentabilité. Nous mettrons à jour nos estimations, mais conserverons notre position prudente sur le titre', indique-t-il.
Le titre cède d'ailleurs plus de 4% à Zurich ce matin.
